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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 9:31 19.03.2018 - 09:31

*** Выход мирных жителей продолжается

*** ЦПВС в гуманитарных коридорах и лагерях развернуты пять медицинских пунктов для помощи нуждающимся

Восточная Гута (Сирия). 19 марта. ИНТЕРФАКС - Более 6 тыс. человек покинули Восточную Гуту через пункты пропуска с утра понедельника, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

"С утра 19 марта более 6 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункты пропуска. ЦПВС на пропускных пунктах гуманитарного коридора организована раздача продуктовых наборов. В пунктах размещения граждан продолжается выдача комплектов постельных принадлежностей, а также продуктовых наборов и питьевой воды", - сказал В.Золотухин.

На пунктах пропуска и пребывания местных жителей военные развернули полевые кухни, где дают горячее питание, отметил он.

"Сегодня дополнительно будет доставлено несколько тысяч комплектов постельных принадлежностей в лагерь временного пребывания выходящих мирных жителей для последующей их раздачи. ЦПВС в гуманитарных коридорах и лагерях развернуты пять медицинских пунктов для помощи нуждающимся жителям. Выход мирных жителей продолжается", - добавил В.Золотухин.

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