Этот контент был опубликован 17 мая 2020 г. 14:19

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Инициативу Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования источника коронавируса в мире поддержали 62 страны, сообщила австралийская телерадиовещательная корпорация АВС.

Поддержка прозвучала накануне открывающейся в понедельник в Женеве ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и неуклонно растет, передает АВС.

Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19".

В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование, хотя они все еще называют это "первым шагом" к обеспечению прозрачности.

На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение. Дипломаты ЕС и Австралии все еще работали в воскресенье, чтобы убедить обе крупные державы оказать им поддержку.

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