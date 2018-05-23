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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 14:06 23.05.2018 - 14:06

Сеул. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство жителей Южной Кореи рассматривают КНДР как потенциального партнера в экономической сфере, несмотря на политические разногласия между Севером и Югом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Корейским институтом национального объединения.

В соответствии с опросом, результаты которого публикую в среду сеульские СМИ, 61,8% южнокорейских граждан уверены в том, что с Северной Кореей следует сотрудничать в сфере экономики.

"КНДР по-прежнему негативно воспринимают в Южной Корее, если речь идет о диалоге или компромиссе (по спорным вопросам - ИФ). Но число тех, кто уверен в (возможности сотрудничества - ИФ) с Северной Кореей, растет", - сказал журналистам представитель Корейского института.

Ранее аналогичные опросы показывали, что процент тех, кто в Южной Корее выступал за сотрудничество с КНДР, разнилось из года в год. В частности, в 2015 году это число составляло 68,7%, в 2016 - 56,4%, а в 2017 -46,9%.

Помимо этого, Корейский институт национального объединения выяснил, что 58,3% жителей Южной Кореи согласны с необходимостью возобновить туры на горный район в КНДР Кымгансан. В прошлом году такого мнения придерживались менее 42% респондентов.

Все меньше опрошенных - 36,2% - поддерживают закрытие совместной промышленной зоны Кэсон, которое произошло в 2016 году. В 2016 году за такой шаг выступали 58,2%, а в 2017 году - 51,8% респондентов в Южной Корее.

Опрос был проведен в период с 5 по 25 апреля. В нем приняли участие 1002 совершеннолетних граждан Южной Кореи.

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