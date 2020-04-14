Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 19:05

Рим. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Италии за сутки скончались 602 пациента с коронавирусом, выявлено 2972 новых случая заражения, 1695 заболевших вылечились, сообщила во вторник итальянская Служба гражданской обороны.

По ее данным, общее количество выявленных в стране заражений составляет 164,4 тыс., более 21 тыс. пациентов скончались.

Таким образом, распространение инфекции в Италии продолжает замедляться, снижается и число пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться в области Ломбардия, за которой в списке следуют Эмилия-Романья и Венето, свидетельствуют данные Службы гражданской обороны Италии.

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