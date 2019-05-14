Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 15:00

Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - В результате боевых действий в районе столицы Ливии Триполи более 66 тыс. мирных жителей остались без крова, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на международную организацию по миграции (МОМ)

"Мы обеспокоены резким ухудшением гуманитарной ситуации в Триполи", - заявил глава миссии МОМ в Ливии Отмана Бельбеизи.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) больницы в Триполи зарегистрировали 454 погибших и 2154 получивших ранения людей.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

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