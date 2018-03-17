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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 7:09 17.03.2018 - 07:09

Восточная Гута (Сирия). 17 марта. ИНТЕРФАКС - Более 7 тыс. человек вышли со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия в субботу, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"С утра субботы со стороны населенных пунктов Хаммурия, хаззе, Нашабия уже вышло более 7 тыс. человек, поток людей сопоставим с первым днем выхода мирных жителей из этих населенных пунктов. Тогда Восточную Гуту покинуло 11 тыс. человек", - сказал В.Золотухин.

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