Более 70 строений сгорели из-за природных пожаров в Австралии
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Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Более 70 построек, в том числе жилые дома, сгорели в результате природных пожаров, охвативших юго-восток Австралии, передает в понедельник австралийская служба телерадиокорпорации Би-би-си.
Местные власти эвакуировали жителей города Татра в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
По данным властей, из-за отравления дымом четверым жителям штата потребовалась медицинская помощь.
Согласно официальной информации, пожары, которые в минувшую субботу охватили ряд районов на юго-востоке Австралии, затронули, по меньшей мере, 40 тыс. гектаров территории.
Австралийские пожарные службы продолжают бороться с распространением огня.
ла аю
Интерфакс