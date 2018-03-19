Более 70 строений сгорели из-за природных пожаров в Австралии

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 9:34 19.03.2018 - 09:34

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Более 70 построек, в том числе жилые дома, сгорели в результате природных пожаров, охвативших юго-восток Австралии, передает в понедельник австралийская служба телерадиокорпорации Би-би-си. Местные власти эвакуировали жителей города Татра в австралийском штате Новый Южный Уэльс. По данным властей, из-за отравления дымом четверым жителям штата потребовалась медицинская помощь. Согласно официальной информации, пожары, которые в минувшую субботу охватили ряд районов на юго-востоке Австралии, затронули, по меньшей мере, 40 тыс. гектаров территории. Австралийские пожарные службы продолжают бороться с распространением огня. ла аю Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс