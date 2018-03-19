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Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Более 70 построек, в том числе жилые дома, сгорели в результате природных пожаров, охвативших юго-восток Австралии, передает в понедельник австралийская служба телерадиокорпорации Би-би-си.

Местные власти эвакуировали жителей города Татра в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

По данным властей, из-за отравления дымом четверым жителям штата потребовалась медицинская помощь.

Согласно официальной информации, пожары, которые в минувшую субботу охватили ряд районов на юго-востоке Австралии, затронули, по меньшей мере, 40 тыс. гектаров территории.

Австралийские пожарные службы продолжают бороться с распространением огня.

ла аю

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