Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 18:04

Дубай. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Афганские власти освободили из плена еще свыше 70 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), сообщили во вторник местные СМИ сор ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности Джавида Файсала.

Боевики были освобождены с учетом их возраста, состояния здоровья и остающегося срока заключения, отметил Файсал.

Процесс обмена пленными между Кабулом и талибами осуществляется на основе заключенного в конце февраля в Катаре соглашения между США и движением "Талибан".

По соглашению, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс. талибов. В свою очередь, "Талибан" обязался отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

До настоящего времени Кабул освободил в общей сложности 661 заключенного талиба. Радикальное движение, в свою очередь, передало Международному Комитету Красного Креста 40 афганских военных.

США призвали стороны ускорить процесс обмена пленными на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.

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