Дубай. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Афганские власти освободили из плена еще свыше 70 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), сообщили во вторник местные СМИ сор ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности Джавида Файсала.
Боевики были освобождены с учетом их возраста, состояния здоровья и остающегося срока заключения, отметил Файсал.
Процесс обмена пленными между Кабулом и талибами осуществляется на основе заключенного в конце февраля в Катаре соглашения между США и движением "Талибан".
По соглашению, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс. талибов. В свою очередь, "Талибан" обязался отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.
До настоящего времени Кабул освободил в общей сложности 661 заключенного талиба. Радикальное движение, в свою очередь, передало Международному Комитету Красного Креста 40 афганских военных.
США призвали стороны ускорить процесс обмена пленными на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.
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