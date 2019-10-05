Этот контент был опубликован 5 октября 2019 г. 10:18

Дубай. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Начавшиеся во вторник беспорядки в Ираке, по последним данным, привели к гибели 73 человек, сообщают в субботу арабские СМИ со ссылкой на иракскую правительственную комиссию по правам человека.

При этом среди погибших - шесть полицейских.

Еще более 3 тыс. человек получили ранения.

Основная часть акций протеста проходит в населенных шиитами южных районах страны, а также в Багдаде. Иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.

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