Более 70 человек приговорили в Турции к пожизненному заключению за участие в попытке путча 2016 года
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Стамбул. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Суд в Турции приговорил 72 человек к пожизненному заключению за их участие в беспорядках в Стамбуле во время попытки госпереворота в 2016 году, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.
Согласно информации следствия, приговоренные участвовали в столкновениях на висячем Босфорском мосту, который после путча 2016 года был переименован в "Мост мучеников 15 июля".
По данным СМИ, ранее осужденным "предъявили обвинения в преднамеренном убийстве гражданских лиц, которые прислушались к призыву президента Реджепа Тайипа Эрдогана бросить вызов заговорщикам на мосту через пролив Босфор".
Приговора по этому делу ожидают еще 71 человек.
Агентство напоминает, что в результате столкновений в 2016 году на этом мосту погибли 43 человека.
Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Ф.Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.
1кю аю
Интерфакс