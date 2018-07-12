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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 11:45 12.07.2018 - 11:45

Стамбул. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Суд в Турции приговорил 72 человек к пожизненному заключению за их участие в беспорядках в Стамбуле во время попытки госпереворота в 2016 году, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.

Согласно информации следствия, приговоренные участвовали в столкновениях на висячем Босфорском мосту, который после путча 2016 года был переименован в "Мост мучеников 15 июля".

По данным СМИ, ранее осужденным "предъявили обвинения в преднамеренном убийстве гражданских лиц, которые прислушались к призыву президента Реджепа Тайипа Эрдогана бросить вызов заговорщикам на мосту через пролив Босфор".

Приговора по этому делу ожидают еще 71 человек.

Агентство напоминает, что в результате столкновений в 2016 году на этом мосту погибли 43 человека.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Ф.Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.

1кю аю

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