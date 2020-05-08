Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 20:14

Париж. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Подавляющее большинство французов считает, что их страна столкнётся со второй волной вспышки коронавируса и с новыми ограничительными мерами на передвижение, свидетельствуют данные опроса Harris Interactive.

Согласно этим данным, 72% опрошенных заявили, что такой вариант развития ситуации с коронавирусом "очень возможный" или "скорее всего возможен".

Наибольший показатель уровня обеспокоенности зафиксирован среди женщин - 76% участниц опроса ожидают второй волны вируса. Большая часть французов до 35 лет (82%) также считают, что коронавирус обрушится с новой силой на их страну.

Опрос проводился онлайн 7 мая. В нем приняли участие около 1,4 тыс. человек.

Ожидается, что жесткая форма режима изоляции во Франции закончится 11 мая. Граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

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