Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 16:53

Токио. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - 73,7% опрошенных японцев положительно восприняли название новой эры - "Рэйва" ("Красота и гармония"), которая начнется в Японии вместе с вступлением 1 мая на императорский престол принца Нарухито, свидетельствуют результаты проведенного агентством "Киодо" опроса общественного мнения.

В то же время 15,7% респондентов заявили, что это название им не понравилось.

Также 85% опрошенным понравился тот факт, что правительство, выбирая название новой эры, впервые ориентировалось на японскую классическую литературу - старейшую антологию японской поэзии "Манъёсю", а не на китайские источники.

На вопрос, предпочитает ли опрашиваемый, пользоваться григорианским календарем или традиционным японским летоисчислением при помощи эр (девизов правления), 45,1% ответили, что хотят использовать сразу две системы. 34% отдали предпочтение григорианскому календарю, а 18,8% - летоисчислению по девизам правления.

Опрос также показал, что на фоне подготовки смены эры рейтинг одобрения политики кабинета премьер-министра Синдзо Абэ вырос с 43,3% до 52,8%. В свою очередь уровень неодобрения снизился с 40,9% до 32,4%.

В рамках опроса исследователи связывались с 745 случайно выбранными домохозяйства, а также с 1232 владельцами сотовых телефонов, и получили ответ соответственно от 521 и 519 человек.

СМИ напоминают, что изменение названия эпохи является важным событием в Японии, так как название используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.

125-й японский император Акихито в августе 2016 года в специальном обращении к народу выразил желание передать свой трон сыну. В следующем году комиссия по делам императорской семьи приняла законодательство, позволяющее первому за 200 лет императору покинуть престол.

Таким образом, днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника - 1 мая 2019 года.

Еще в 2016 году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года из-за отсутствия соответствующего современного законодательства японский парламент принял особой закон, который позволяет ему отречься от престола.

Следующим императором Японии станет старший сын императора принц Нарухито. Его интронизация намечена на 1 мая 2019 года.

1аю бп

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