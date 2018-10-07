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Этот контент был опубликован 7 октября 2018 г. 13:05 07.10.2018 - 13:05

Мадрид. 7 октября. ИНТЕРФАКС - На борьбу с огнем в португальском национальном природном парке Синтра-Кашкайш брошено более 700 пожарных, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс".

Пожар начался в ночь на воскресенье, от него пострадали 17 пожарных и один гражданский, рассказал представитель португальского агентства по гражданской защите Андрэ Фернандес. С территории, прилегающей к зоне пожара, эвакуированы порядка 350 человек - среди них местные жители и посетители кемпингов.

В тушении пожара принимает участие наземная техника, а также авиация.

Природный парк расположен недалеко от столицы Португалии - Лиссабона, возгорание произошло примерно в 40 км от города.

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