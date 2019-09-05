Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 20:59

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 76 тыс. жителей Багамских островов, по-видимому, требуется продовольствие и прочая гуманитарная помощь после того, как архипелаг подвергся удару урагана "Дориан", сообщили в четверг во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.

"Более 76 тыс. жителей островов Багамских островов могут нуждаться в еде и другой помощи", - цитируют западные СМИ слова представителя ВПП Хёрва Верхусела.

"ВПП закупила восемь тонн готового к употреблению продовольствия и организовывает их транспортировку на Багамские острова, чтобы раздать пострадавшим", - заявил он.

Он отметил, что еще 85 т продовольственных пайков будут доставлены в зону бедствия в течение последующих трех месяцев.

ВПП также развертывает два центра материально-технического снабжения на главных островах архипелага.

"Дориан" - самый сильный ураган, когда-либо обрушивавшийся на Багамы. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тыс. жителей на островах Багамского архипелага.

По последним данным, жертвами удара стихии там стали не менее 20 человек.

Также был разрушен аэропорт Фрипорта, крупнейшего города Багамских островов.

Первоначально национальный центр США слежения за ураганами присвоил "Дориану" пятую, мощнейшую категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив таким образом степень возможных разрушений от него как катастрофическую. С тех пор "Дориан" ослаб до второй категории.

Сейчас ураган продвигается на север вдоль восточного побережья США, угрожая штатам Джорджии и Каролине.

Администрация США, британский военно-морской флот и международные организации, включая Красный Крест, оказывают помощь пострадавшим от стихии Багамским островам.

1ви аю

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