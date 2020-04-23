Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 14:26

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти США предоставили финансовую помощь в форме субсидий общей суммой $3,29 млрд более 755 тыс. небольших компаний по всей стране, а также выдали кредиты в объеме $5,57 млрд почти 27 тыс. компаний, показали данные Управления по делам малого бизнеса США (Small Business Administration, SBA), опубликованные на этой неделе.

Средний размер субсидий составляет $4360, согласно анализу данных, проведенному The Wall Street Journal. Размер одобренных кредитов в среднем составляет $206,801 тыс.

Субсидии и кредиты предусмотрены в рамках реализуемых SBA программ Economic Injury Disaster Loan и EIDL Advance, которые не входят в более широкую программу кредитования малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP). На последнюю было выделено $350 млрд.

Программа PPP покрывает расходы небольших компаний, подрядчиков и индивидуальных предпринимателей на выплату заработной платы, чтобы помочь им выжить в период кризиса.

Субсидии считаются краткосрочным решением, которое позволяет компаниям, которые обращаются за кредитом, получить до $10 тыс., пишет WSJ. Однако спрос на них существенно превосходит предложение: представители SBA говорят, что заявки на участие в программах EIDL подали 4 млн компаний. Новые заявки не принимаются в связи с превышением лимита обращений.

Сенат Конгресса США на этой неделе единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд.

Наибольшая часть финансирования, $310 млрд, как ожидается, пойдет на поддержку PPP, деньги в рамках которой закончились на прошлой неделе.

Еще $60 млрд в том случае, если законопроект будет окончательно принят, выделят на программы EIDL.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала, что законопроект будет одобрен в четверг.

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