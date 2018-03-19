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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 4:38 19.03.2018 - 04:38

Вашингтон/Нью-Йорк. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Последний из избирательных участков на территории Соединенных Штатов закрылся, предварительно более 8,2 тыс. граждан России проголосовали на выборах президента РФ в США, передает корреспондент "Интерфакса".

"Избирательный участок в генконсульстве РФ в Сиэтле закрылся. На 20:00 по местному времени (06:00 мск 19 марта) в общей сложности проголосовали 1739 человек", - сообщил "Интерфаксу" консул-советник российской дипмиссии в Сиэтле Халит Айсин, уточнив, что это данные с учетом досрочных голосований.

Ранее избирательные участки закрылись в посольстве РФ в Вашингтоне (в 03:00 мск 19 марта), генконсульствах в Хьюстоне, штат Техас (в 04:00 мск 19 марта) и Нью-Йорке (в 03:00 мск 19 марта), в нью-йоркском районе Бруклин в кафе "Village" (в 01:00 мск 19 марта) и в помещении Midland Library в Портленде, штат Орегон (в 00:00 мск 19 марта).

По последним данным, на 20:00 по местному времени (03:00 мск 19 марта) с учетом досрочных выборов в Нью-Йорке проголосовали более 3,4 тыс. человек, в Вашингтоне - почти 2,4 тыс.человек. На 16:00 (00:00 мск 19 марта) по времени Хьюстона в избирательном участке в генконсульстве отдали свой голос более 740 человек с учетом досрочных голосований.

Таким образом, по предварительным подсчетам, более 8,2 тыс. граждан РФ приняли участие в выборах президента России на территории США.

В целом инцидентов на избирательных участках зафиксировано не было.

Пресс-секретарь российского генконсульства в Нью-Йорке Алексей Топольский рассказал корреспонденту "Интерфакса", что на двух избирательных участках - на Манхэттене и в Бруклине- "явка избирателей была очень высокая, намного выше ожидаемой". "Такой явки не было никогда", - отметил он.

Пресс-секретарь Посольства РФ в Вашингтоне сообщил в свою очередь, что выборы в Вашингтоне проходили "в очень хорошей атмосфере".

Йф гс

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