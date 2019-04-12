Дубай. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Свыше 8 тыс. человек покинули места своего проживания в Ливии в связи с продолжающимися боями за столицу страны - город Триполи, сообщает в пятницу агентство Associated press (AP) со ссылкой на ООН.
"Число перемещенных лиц из районов столкновений в Триполи и вокруг него продолжает расти", - цитирует AP представителя ООН.
По его словам, около половины из 8 тыс. человек покинули свои дома за последние два дня.
Кроме того, он отметил, что помимо людей, которые покинули места проживания, "многие семьи по-прежнему не могут выбраться из районов боевых действий".
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.
По последним данным, в ходе боев погибли более 50 человек.
1кю аю