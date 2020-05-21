Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 14:04

Дели. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Не менее 72 человек погибли с момента удара шторма "Амфан" по индийскому штату Западная Бенгалия, сообщил в четверг журналистам первый министр штата Мамата Банерджи.

По его словам, семьи погибших получат помощь в размере 200 тыс. индийских рупий ($2,6 тыс.).

Индийская газета Times of India отмечает, что проливные дожди и штормовые ветра, сопровождающие ураган, нанесли также серьезный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству другого индийского штата - Ориссы.

Перед ударом урагана сотрудники индийской Национальной службы реагирования на стихийные бедствия из Западной Бенгалии и Ориссы провели эвакуацию около 450 тыс. человек.

В Бангладеш власти эвакуировали более 2 млн жителей, оттуда поступают данные о гибели 12 человек.

По данным метеорологов, "Амфан" является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/ч.

Ранее метеорологическая служба Би-би-си сообщала, что "Амфан" станет первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, обрушившегося на побережье Ориссы и унесшего жизни более 9 тыс. человек.

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