Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 9:30

Стамбул. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция депортировала в 2019 году на родину около 800 иностранных боевиков-террористов, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

"С начала года мы отправили 778 иностранных боевиков-террористов в страны их происхождения", - сказал Сойлу, которого цитируют в понедельник турецкие СМИ.

В начале ноября Анкара объявила о начале операции по депортации иностранных боевиков-террористов, которые содержатся в заключении на территории как Турции, так и в лагерях в Сирии.

По данным МВД Турции, до начала экстрадиции в Турции содержались под стражей около 1,2 тыс. боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) из 40 стран, в том числе из России.

Ранее сообщалось, что Анкара депортировала боевиков в Германию, Францию, Великобританию, Бельгию, Нидерланды, Марокко, Грецию, Ирландию, Австралию, США и Косово.

1ак ан

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