Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 17:22

Париж. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Примерно половина от общего числа учащихся в мире не имеют компьютера дома для дистанционного обучения, сообщили во вторник в ЮНЕСКО.

"Около 826 миллионов учащихся, не посещающих сейчас учебные заведения из-за пандемии COVID-19, не имеют доступа к домашнему компьютеру", - говорится в сообщении международной организации.

Кроме того, по ее данным, примерно 700 млн учащихся не имеют дома доступа к интернету.

В ЮНЕСКО указали, что эти данные на фоне ситуации с широким применением цифрового дистанционного обучения из-за коронавируса указывают на острое неравенство в странах в зависимости от региона.

"В странах Африки к югу от Сахары 89% учащихся не имеют доступа к домашним компьютерам, а 82% не имеют доступа к Интернету", - отмечается в сообщении.

Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини заявила, что "это неравенство представляет собой реальную угрозу непрерывности обучения в период беспрецедентных сбоев в системе образования".

Во многих странах мира в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции закрыты школы и другие образовательные учреждения, ученики переведены на дистанционное обучение.

С начала вспышки коронавируса в мире зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания. Около 170 тыс. человек скончалось, еще почти 660 тыс. выздоровело.

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