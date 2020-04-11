Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Минздрав Великобритании за сутки зафиксировал смерть 917 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает Sky News.
Это - меньше, чем в пятницу, когда сообщалось о 980 скончавшихся пациентах.
В общей сложности, в Великобритании выявили 9 875 случаев заражения этим коронавирусом.
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