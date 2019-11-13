Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 20:39

Мадрид. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Боливийская пресса в среду охарактеризовала как "удивительное" и "неожиданное" объявление Жанин Аньес временным президентом страны.

Ранее сообщалось о том, что депутаты от "Движения к социализму" Эво Моралеса отказались принимать участие в чрезвычайном заседании парламента, при том, что они составляют две третьих всего депутатского корпуса. Без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум как на правовом оформлении отставки президента Боливии Эво Моралеса, так и на голосовании по кандидатуре временного президента страны.

В сложившейся ситуации Аньес сослалась на статью конституции страны, в которой определяется преемственность власти при чрезвычайных обстоятельствах. После отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто мог взять мандат на руководство государством.

Высший избирательный суд (избирательная комиссия) страны счел решение Аньес конституционным, вскоре ее на посту временного президента страны поддержали руководители силовых структур.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти. Выборы должны пройти в 90-дневный срок.

Экс-президент Боливии Эво Моралес Айма, которому Мексика предоставила убежище, назвал приведение к власти Аньес, утверждением государственного переворота.

Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Факты мошенничества были подтверждены наблюдателями от Организации американских государств и переданы ее главе Луису Альмагро.

Следуя призыву Альмагро, в воскресенье Моралес объявил о планах полностью сменить состав Высшего избирательного суда Боливии и о проведении внеочередных всеобщих выборов, однако позже в тот же день он сообщил об отставке.

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