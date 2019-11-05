Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 7:57

Мадрид. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - С призывом к блокаде государственных учреждений и перекрытию границ Боливии "мирными средствами, но твердо" выступил лидер оппозиционного "Комитета за Санта-Крус" Луис Фернандо Камачо после истечения в ночь на вторник 48-часового срока ультиматума, данного его движением президенту страны Эво Моралесу на то, чтобы он отошел от власти, пишет боливийская газета "Тьемпос".

При этом Камачо призвал сторонников не препятствовать работе городского аэропорта и не срывать работу чрезвычайных и медицинских служб.

По его словам, оппозиционное движение в департаменте Санта-Крус координирует действия на национальном уровне с Национальным комитетом защиты демократии и гражданскими движениями в других департаментах страны.

Боливийский департамент Санта-Крус граничит с Бразилией и Парагваем.

Камачо заявил, что во вторник отправится в Ла-Пас для того, чтобы передать Моралесу требование об отставке, добавив, что не уйдет до тех пор, пока президент Боливии не покинет пост.

Гражданские протесты продолжаются в Боливии уже третью неделю. Они начались после того, как Высший избирательный суд (избирательная комиссия) Боливии объявил победителем первого тура президентских выборов 20 октября социалиста Эво Моралеса. Его основной оппонент Карлос Меса объявил, что не признает результатов выборов, обвинив власти в мошенничестве.

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