Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 8:29

*** Ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов

Мадрид. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Ни один из участников первого тура президентских выборов в Боливии не набирает более 50% голосов избирателей, так что страну, скорее всего, ждет второй тур, сообщает в понедельник местная пресса.

По данным почти 84% обработанных бюллетеней в лидеры выходит нынешний президент страны, социалист Эво Моралес Айма, за которого проголосовали чуть более 45% избирателей, на втором месте представитель оппозиционной партии "Гражданское сообщество", бывший президент страны Карлос Меса с 39,4% голосов.

Ожидается, что окончательные результаты будут известны в ближайшие дни.

В случае проведения второго тура, одному из двух кандидатов - лидеров первого тура надо будет направить не мене 40% голосов избирателей и вырваться вперед с отрывом не менее 10 процентных пунктов.

Эво Моралес, комментируя в президентском дворце предварительные итоги, заявил: Мы не одиноки, я не одинок, поэтому мы победим еще раз". Карлос Меса ограничился призывом к своим сторонникам поддержать его и во втором туре.

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