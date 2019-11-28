Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 19:03

Иерусалим. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД Боливии в четверг объявил о том, что восстановит дипломатические отношения с Израилем, прерванные в 2009 году, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

Издание напоминает, что Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем в 2009 году в ответ на операцию "Литой свинец", которую израильская армия провела в секторе Газа.

Ранее в ноябре власти Боливии впервые за 11 лет назначили полномочного посла в США.

Уровень дипломатических отношений между Боливией и США был понижен вскоре после прихода к власти прежнего боливийского президента Эво Моралеса Аймы, возглавлявшего страну с 22 января 2006 года до 10 ноября 2019, когда в условиях растущего протестного движения он был вынужден уйти в отставку.

Протесты в стране начались после того, как были выявлены, а затем и подтверждены экспертами Организации американских государств факты мошенничества на выборах президента, которые состоялись 20 октября.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!