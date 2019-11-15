Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 19:18

Мадрид. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Боливия выходит из регионального объединения АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки), сообщила в пятницу журналистам глава боливийского МИД Карен Лонгарик.

"Мы уже не являемся частью соглашения АЛБА. Мы думаем о выходе из соглашения УНАСУР (Союз южноамериканских наций)". - сказала она.

По ее словам, в последние дни прекращены полномочия 80% дипломатов, назначенных в период нахождения у власти экс-президента страны Эво Моралеса.

Она добавила, что нынешние боливийские власти серьезно пересматривают отношения с Венесуэлой и Кубой. В частности она объявила, что "всему венесуэльскому дипломатическому корпусу дано время, чтобы покинуть страну".

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!