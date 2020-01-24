Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 17:55

Мадрид. 24 января. ИНТЕРФАКС - Боливийское внешнеполитическое ведомство объявило в пятницу о приостановлении дипломатических отношений с Кубой.

"МИД Боливии информирует национальную и международную общественность о том, что принял решение о приостановлении с этого дня дипломатических отношений с республикой Куба", - говорится в сообщении ведомства.

"Это решение связано с недавними неприемлемыми высказываниями министра иностранных дел Бруно Родригеса и постоянными враждебностью и оскорблениями в адрес конституционного правительства Боливии и демократического процесса", - отмечается в документе.

"Кубинское правительство систематически оказывало отрицательное влияние на двусторонние отношения, основанные на взаимоуважении, принципах невмешательства во внутренние дела, самоопределении народов и суверенном равноправии государств, несмотря на желание правительства Боливии поддерживать сердечные отношения", - отмечает боливийский МИД.

Ранее на этой неделе глава МИД Кубы назвал временного президента Боливии Жанин Аньес "устроившей переворот самозванкой". Он также обвинил ее в "низкопоклонстве перед США" и назвал "вульгарной ложью" ее высказывания относительно ситуации с кубинскими медиками, которые ранее работали в этой стране в рамках гуманитарной программы.

В середине ноября прошлого года власти Кубы приняли решение вернуть на родину 725 медиков и преподавателей, которые работали в Боливии.

О решении отозвать кубинских сотрудников из Боливии было объявлено вскоре после того, как в городе Эль-Альто - предместье административной столицы страны Ла-Паса - группа местных жителей выдала полиции трех граждан Кубы, в автомобиле которых был обнаружен чемодан с 90 тыс. боливиано наличными ($13 тыс.). Согласно данным боливийских властей, эти деньги были предназначены на финансирование движений, поддерживающих экс-президента страны Эво Моралеса.

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