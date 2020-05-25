Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 13:32

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - ЕС вполне может одновременно проявлять жесткость в отношении России и одновременно с этим - вести с ней диалог по ключевым вопросам, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Нам необходимо честно обсудить, какой должен быть подход к России, которая чувствует себя способной угрожать интересам Европы в сфере безопасности. Нам нужно наладить диалог с Россией по тем темам, которые нам важны. При этом мы вполне может сохранять жесткий подход (к России - ИФ)", - сказал он на видеоконференции с дипломатами ФРГ.

"Нам нужен грамотный баланс между жесткостью, санкциями и аккуратным выбором тем, по которым мы будем вести диалог с Россией", - добавил Боррель.

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