Мадрид. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил во вторник, что его страна рассмотрит предложение G7 о финансовой помощи для тушения лесных пожаров в его стране, если президент Франции Эмманюэль Макрон откажется от высказываний, которые в Бразилии расценили как оскорбление, сообщает агентство "Аженсия Бразил".

"Во-первых, господин Макрон должен забрать обратно те оскорбительные слова, которые он сказал в мой адрес", - заявил журналистам Болсонару.

"Сначала он назвал меня лжецом, а затем, согласно той информации, которой я располагаю, поставил под вопрос наш суверенитет в Амазонии. После этого, чтобы мы могли обсудить что-то или принять помощь от Франции, (предлагаемую - ИФ) несомненно, из лучших побуждений, он должен забрать свои слова обратно, тогда мы сможем поговорить", - продолжил он.

Ранее посол Бразилии во Франции Луис Фернанду Серра заявил французскому телевидению, что Бразилия отказывается от предложенных странами G7 $20 млн, поскольку усматривает в этом жесте попытку иностранного вмешательства во внутренние вопросы Бразилии.

В канцелярии президента Бразилии заявили, что Макрон "хочет преподать урок Бразилии", в то время как сам "не смог предотвратить пожар в соборе (Парижской Богоматери - ИФ), который является объектом всемирного наследия".

Отношения между главами двух государств обострились после того, как Макрон заявил, что планирует поднять на прошедшем в Биаррице саммите глав государств и правительств G7 тему сильнейших пожаров, бушующих этим летом в дождевых лесах Амазонии. Он указал на острую необходимость спасения "легких планеты". Это заявление вызвало негодование в Бразилии, на территории которой расположения большая часть лесов Амазонии. Болсонару в ответ обвинил его в колониализме.

Ситуация ухудшилась после того, как Болсонару в фейсбуке оставил ироничный комментарий под фотоколлажем, на котором в невыгодном свете была изображена супруга Макрона. Президент Франции раскритиковал Болсонару за неподобающее для главы государства поведение и пожелал бразильцам в будущем такого "президента, который ведет себя должным этой работе образом".

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