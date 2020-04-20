Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 16:02

Мадрид. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил надежду, что действующие в стране ограничения в связи с коронавирусом будут сняты через неделю, сообщает в понедельник новостной портал "Глобу".

"Я надеюсь, что эта неделя карантина - последняя, когда борьба с вирусом происходит таким образом", - сказал он у своей резиденции в столице Бразилии в понедельник.

"Все, что делается с избытком, заканчивается проблемами", - добавил президент Бразилии, имея в виду потерю рабочих мест и проблемы в экономике из-за мер социальной изоляции, действующих в стране. "В некоторых штатах эти меры не достигли цели", - сказал Болсонару.

На прошлой неделе Болсонару уволил своего министра здравоохранения Энрике Мандетту, который критиковал его взгляды на борьбу с коронавирусом. Болсонару считает, что масштаб проблемы преувеличен и называет Covid-19 "легкой простудой". Долгое время он подвергал резкой критике меры социальной изоляции, призванные сдержать его распространение.

В апреле президент Бразилии Жаир Болсонару в обращении к народу в связи с коронавирусом перестал открыто критиковать меры социальной изоляции, бьющие по экономике, но заявил, что его миссия - спасать жизни, не забывая о рабочих местах. Тем не менее, он продолжает пренебрегать мерами безопасности. В частности, он неоднократно гулял по столице страны без маски, обнимался и фотографировался с горожанами.

За это его критикуют и местные политики, и зарубежные.

Бразилия - одна из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса стран в Латинской Америке. С начала вспышки в стране зафиксировано 38,6 тыс. случаев заболевания, около 2,4 тыс. скончались. Более 14 тыс. выздоровели.

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