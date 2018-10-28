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*** Сторонники собираются у его дома, чтобы отпраздновать победу

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Мадрид. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат от ультраправых Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, сообщает в понедельник бразильское телевидение со ссылкой на результаты подсчета голосов.

После обработки 94,44% бюллетеней он набирает 55,54% и математически недосягаем для своего оппонента - кандидата от левых Фернанду Аддада.

Ф.Аддад, в свою очередь, получает 44,46% голосов.

Согласно имеющимся данным, многие избиратели во втором туре воздержались (примерно 21% проголосовавших).

Бразильский избирком подтвердил, что Ж.Болсонару избран президентом страны. Сообщение о победе в голосовании опубликовано и на странице политика в Facebook.

Бразильское телевидение показывает в эфире многотысячную толпу сторонников Ж.Болсонару, собравшихся близ его дома, чтобы отпраздновать победу.

Таким образом, прерывается многолетнее пребывание левых на посту президента Бразилии.

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Интерфакс