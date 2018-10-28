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Этот контент был опубликован 28 октября 2018 г. 23:31 28.10.2018 - 23:31

Мадрид. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат от ультраправых Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, сообщает в понедельник бразильское телевидение со ссылкой на результаты подсчета голосов.

После обработки 94,44% бюллетеней он набирает 55,54% и математически недосягаем для своего оппонента - кандидата от левых Фернанду Аддада.

Ф.Аддад, в свою очередь, получает 44,46% голосов.

Согласно имеющимся данным, многие избиратели во втором туре воздержались (примерно 21% проголосовавших).

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