Болсонару одержал победу на президентских выборах в Бразилии - СМИ
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Мадрид. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат от ультраправых Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, сообщает в понедельник бразильское телевидение со ссылкой на результаты подсчета голосов.
После обработки 94,44% бюллетеней он набирает 55,54% и математически недосягаем для своего оппонента - кандидата от левых Фернанду Аддада.
Ф.Аддад, в свою очередь, получает 44,46% голосов.
Согласно имеющимся данным, многие избиратели во втором туре воздержались (примерно 21% проголосовавших).
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Интерфакс