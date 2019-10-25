Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 16:55

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Адвокаты бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона обсудили с комитетами Конгресса возможность дачи им показаний в рамках процедуры импичмента в отношении президента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Представители комитетов обсудили с адвокатами Болтона возможную дату дачи показаний, отмечает газета The New York Times. В случае если Болтон будет давать показания, то процесс пройдет за закрытыми дверями, сообщают СМИ.

Болтон покинул должность советника Дональда Трампа в сентябре после того, как президент заявил, что у него есть значительные разногласия с ним.

Адвокаты Болтона общались с представителями трех комитетов палаты представителей, занимающимися процедурой импичмента: комитета по иностранным делам, по разведке и по надзору.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1мм эф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!