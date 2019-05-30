Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 19:59

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Лондоне с главой МИД Великобритании Джереми Хантом.

"Только что провел встречу с министром иностранных дел Джереми Хантом - американо-британскому сотрудничеству по глобальным вызовам и возможностям нет предела", - написал Болтон в четверг в своем твиттере.

Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибудут с государственным визитом в Великобританию этим летом. Визит запланирован на 3-5 июня.

В ходе визита американский президент и первая леди встретятся с королевой Великобритании Елизаветой II. Традиционно банкеты в честь государственных визитов лидеров и монархов других стран проходят в Букингемском дворце в Лондоне.

1кю ар ав

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