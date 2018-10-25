Болтон в Ереване встретится с руководством Армении
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Ереван. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в четверг посетит Армению, сообщила ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
"Дж.Болтон посетит Армению. Запланированы встречи с премьер-министром, секретарем Совета национальной безопасности, главой МИД и Минобороны. Будет обсуждаться повестка двусторонних отношений", - сказала А.Нагдалян на брифинге в Ереване в среду.
бс
Интерфакс