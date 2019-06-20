Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 18:00

*** Также запланирована встреча с председателем Совета нацбезопасности Израиля Бен-Шаббатом

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в конце этой недели проведет переговоры в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху, а позже - консультации с российским и израильским коллегами, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Белого дома.

Встреча с Нетаньяху состоится 23 июня. Затем у Болтона будут "трехсторонние и двусторонние встречи", с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Ранее сообщалось, что 24-25 июня в Израиле состоится встреча Патрушева, советника президента США Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата. По словам Патрушева, главной темой встречи станет Сирия.

1во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!