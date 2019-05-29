Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в июне поведёт встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и советником по нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом для обсуждения темы безопасности на Ближнем Востоке, сообщает Белый дом.
"В июне советник по национальной безопасности Джон Болтон, израильский советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев проведут встречу в Иерусалиме для обсуждения вопроса региональной безопасности", - отмечается в сообщении.
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