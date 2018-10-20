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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 2:51 20.10.2018 - 02:51

*** Трамп может принять такое решение в ближайшие недели

Вашингтон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в ходе переговоров на следующей неделе в России планирует проинформировать о намерении Вашингтона выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на неназванных американских официальных лиц и европейских дипломатов.

"По словам официальных лиц, советник по нацбезопасности Джон Болтон в ходе поездки в Москву предупредит российского президента Владимира Путина о том, что США выйдут из договора", - пишет издание.

Оно отмечает, что президент США Дональд Трамп хотел бы выйти из соглашения, так как, по мнению Вашингтона, Россия его не соблюдает. Кроме того, договор мешает США развертывать вооружение, необходимое для борьбы против ракет, имеющихся в арсенале ВС Китая.

При этом, как подчеркивает "Нью-Йорк таймс", на данный момент "официально решения о выходе из ДРСМД, заключенного в 1987 году Рональдом Рейганом, не принято".

В то же время, по данным газеты, Д.Трамп, как ожидается, в ближайшие недели может дать "зеленый свет" на то, чтобы выйти из договора.

В пятницу газета "Гардиан" сообщала, что, по ее данным, Дж.Болтон выступает за выход США из ДРСМД, а также - против продления СНВ-III.

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