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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 14:11 24.10.2018 - 14:11

Баку. 24 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Баку обсудил шаги по сдерживанию Ирана.

"В ходе встречи с президентом Алиевым мы провели интенсивные переговоры, в том числе по вопросу Ирана. Мы обсудили шаги по сдерживанию Тегерана, а также по иранской ядерной программе", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в Баку в среду.

По словам советника президента США, визит в регион направлен на получение большей информации о текущей ситуации. "Я приехал, чтобы еще лучше изучить существующую ситуацию, с целью лучшего понимания США своей политики в регионе", - отметил Дж.Болтон.

Высокопоставленный представитель США добавил, что также обсудил с президентом Азербайджана и урегулирование в Карабахе.

"Урегулирование карабахского конфликта будет служить установлению мира в Азербайджане, Армении, а также, со стратегической точки зрения, может оказать своё влияние на международную плоскость. Поэтому со стратегической точки зрения этот вопрос имеет для нас большое значение. Я хочу выразить благодарность президенту Азербайджана за то, что он поделился своими взглядами на перспективы урегулирования карабахского конфликта. Завтра у меня состоится визит в Армению", - сказал Дж.Болтон.

Аз вш

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