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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 14:22 25.10.2018 - 14:22

Ереван. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты придают большое значение контактам с Арменией как в вопросах двустороннего сотрудничества, так и в вопросах безопасности, включая региональную стабильность, американскую политику в отношении России, Ирана и Сирии, заявил в четверг советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Рад находиться в Армении, чтобы подчеркнуть важность наших двусторонних отношений и обратиться к (...) широкому кругу региональных вопросов. Я придаю большое значение представляющим взаимный интерес ключевым стратегическим вопросам и вопросам безопасности, в том числе по части политики США в (отношении - ИФ) Ирана, России и Сирии, а также возможности рассмотрения общих усилий в направлении увеличения региональной стабильности", - заявил Дж.Болтон на встрече с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном, слова которого приводит пресс-служба Совета.

Американский дипломат отметил, что США содействуют происходящим в Армении "демократическим изменениям, которые предопределяют более благополучное, свободное и независимое будущее".

Со своей стороны А.Григорян приветствовал визит американской делегации высокого уровня в Ереван "в этот переломный период новейшей истории армянского народа".

"Хотел бы особенно подчеркнуть, что Армения придает большую важность дальнейшему развитию и углублению политических, экономических и торговых отношений с Соединенными Штатами", - сказал секретарь Совета национальной безопасности Армении.

В ходе визита в Ереван Дж.Болтон также встретился с исполняющим обязанности министра обороны Армении Давидом Тонояном и исполняющим обязанности министра иностранных дел страны Зограбом Мнацаканяном.

вш

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