Кишинев. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности Вашингтона содействовать утилизации российских боеприпасов в Приднестровье.

"США заинтересованы совместно с Россией участвовать в утилизации боеприпасов на складах в непризнанном Приднестровье, которые свозились туда в процессе вывода советских военных из европейских стран. Лучшая возможность реализовать этот проект - создать коалицию, сотрудничать. Чтобы у России было свое предложение, у США - свое. Я сказал президенту Молдавии Игорю Додону, что мы можем предоставить техническую помощь в этом процессе", - сказал Болтон в четверг журналистам в аэропорту Кишинева по завершении визита в столицу Молдавии.

Он отметил, что у США есть большой опыт уничтожения неразорвавшихся боеприпасов, химического оружия.

"Могут быть различные технические идеи, которые мы поддержим. Это станет проверкой для сотрудничества", - подчеркнул Болтон.

На прошлой неделе Додон сообщил, что в ходе визита в Молдавию министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации российских боеприпасов с истекшим сроком хранения, которые складированы в селе Колбасна на левом берегу Днестра, и охраняются военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Додон приветствовал планы возобновить ликвидацию боеприпасов, которая была начата в 2002 году, но прекращена после провала попытки подписать Меморандум Козака по урегулированию приднестровского конфликта.

На пресс-конференции в четверг в Тирасполе лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что "здравый смысл подсказывает, что процесс утилизации необходимо начать, так как у значительной части снарядов давно истек сроки хранения". В то же время, он подчеркнул, что "кто бы на данной теме ни спекулировал, окончательное решение принимать Тирасполю и Москве". По его словам, "вопросы, которые касаются сокращения и утилизации боеприпасов, - внутреннее дело ПМР и РФ, и как они решат, так и будет".

др

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