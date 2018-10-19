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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 19:44 19.10.2018 - 19:44

*** Он планирует вылететь по направлению к России в субботу

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в субботу направится в Москву, чтобы встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Направляюсь завтра в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими руководителями, в том числе министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, чтобы продолжить дискуссии, начатые между нашими двумя странами в Хельсинки", - написал он в Twitter в пятницу.

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