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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 20:02 19.10.2018 - 20:02

*** Он планирует направиться в Россию в субботу

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в субботу направится в Москву, чтобы встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Направляюсь завтра в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими руководителями, в том числе министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, чтобы продолжить дискуссии, начатые между нашими двумя странами в Хельсинки", - написал он в Twitter в пятницу.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 16 октября сообщил, что Дж. Болтон посетит Москву 22-23 октября, запланировано обсуждение всего комплекса российско-американских отношений.

Ю.Ушаков сообщил, что американская сторона "запросила несколько встреч", по состоянию на нынешний момент Дж.Болтон "будет встречаться с (секретарем Совбеза РФ Николаем) Патрушевым и с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым".

"А также со мной будет встреча. Может, еще какие-то встречи будут", - добавил Ю.Ушаков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 октября сообщила, что ведется проработка встречи С.Лаврова и Дж.Болтона.

"Встреча с Сергеем Лавровым прорабатывается. Я думаю, что если договоренность будет достигнута, мы объявим о ней дополнительно", - заявила она журналистам.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовит возможную встречу Дж.Болтона с президентом России Владимиром Путиным.

"Но также мы готовим возможную встречу с президентом Путиным. И мы рассчитываем на то, что эта встреча состоится", - заявил Д.Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

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