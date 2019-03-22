Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 17:15

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу заявил, что Голанские высоты не должны находиться под контролем Сирии или Ирана.

"Позволить контролировать Голанские высоты (силам - ИФ) режимам, подобным сирийскому или иранскому, означало бы закрыть глаза на жестокости (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и на дестабилизирующее присутствие Ирана в регионе", - написал он на своей странице в Twitter.

"Укрепление безопасности Израиля усилит наши возможности вместе бороться против общих угроз", - добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это предложение получило негативную оценку со стороны многих членов международного сообщества.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

1аю ар

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