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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 14:24 23.10.2018 - 14:24

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Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обсудил во вторник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию с договором о ракетах средней и меньшей дальности, причем назвал этот документ устаревшим.

"У нас был интересный разговор с министром обороны Шойгу о том, насколько устарел ДРСМД" - сказал он в интервью Би-Би-Си в Москве.

В целом, по его словам, "разговор был продуктивным". "Изначально планировалось, что он продлится час, но в итоге мы проговорили полтора часа", - отметил советник президента США.

По словам Дж.Болтона, С.Шойгу "понимает глобальный контекст: то, что речь идет о двустороннем соглашении времен холодной войны. С тех пор технологии изменились, равно как и геостратегическая реальность. И обе стороны понимают, что нужно принимать это во внимание".

Дж.Болтон подчеркнул, что во время всех контактов с российскими официальными лицами в ходе нынешней поездки объяснял, почему президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.

Советник президента США напомнил, что Вашингтон считает, что Россия нарушает положения ДРСМД.

Он призвал не придавать чрезмерного значения комментариям о потенциальных проблемах в случае прекращения действия договора. "Я думаю, что риторика сейчас чрезмерно острая", - сказал Дж.Болтон.

Он напомнил, что "почти 17 лет назад был здесь же", чтобы обсуждать выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

"Тогда мы сталкивались с примерно такой же риторикой, что и сейчас. Но в итоге в настоящее время наша страна в большей безопасности, нежели в те годы", - подчеркнул Дж.Болтон.

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