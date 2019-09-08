Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 23:26

Вашингтон. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Состоявшийся в минувшую субботу обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной - очень важное развитие событий, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Этот обмен заключёнными - очень важное развитие событий. Мы надеемся увидеть, как другие украинские заключённые в будущем вернутся к своим родным", - написал он в своём твиттере.

Болтон также напомнил, что США "продолжают поддерживать народ Украины".

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" в субботу, 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

Тем временем в Москву прибыли 35 человек, включая журналиста Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.

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