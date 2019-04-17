Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 21:39

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбесзопасности Джон Болтон в среду заявил, что три страны Латинской Америки - Куба, Венесуэла и Никарагуа - неминуемо рухнут.

"Тройка тираний - Куба, Венесуэла и Никарагуа - уже начинают рушиться", - сказал Дж.Болтон, выступая с речью в Майями. Его слова приводит агентство Associated Press.

"США с нетерпением ждут того, чтобы увидеть разрушение каждого участника этой отвратительной и ужасной тройки стран-тираний: в Гаване, Каракасе и Манагуа", - подчеркнул он.

Кроме того, Дж.Болтон обрушился с критикой на Кубу за поддержку венесуэльского президента Н.Мадуро.

"Гавана поддерживает на плаву Н.Мадуро и помогает ему продолжать жестокие мучения венесуэльского народа", - сказал советник.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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