Болтон не исключил возможность своих контактов с представителями РФ по Сирии - СМИ

Этот контент был опубликован 7 января 2019 г. 10:29

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о возможности переговоров по ситуации в Сирии с представителями России, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal.

"Болтон заявил, что он также может провести переговоры с российскими коллегами, которые занимали неизменно твердую позицию в поддержке режима Асада", - пишет газета.

Это заявление Дж.Болтон сделал в ходе визита в Иерусалим, где он находился на переговорах вокруг ситуации в Сирии. Последние переговоры Дж.Болтона в Москве состоялись в октябре 2018 года.

Ожидается, что позднее в понедельник он также встретится с высокопоставленными лицами в Турции для обсуждения той же темы. Во вторник, 8 января, в Анкаре к нему присоединятся председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, который проведет переговоры с турецкими военными, и спецпредставитель госдепа США по Сирии Джим Джеффри, который будет общаться с представителями сирийской оппозиции.

В Израиле Дж.Болтон провел серию встреч, включая дискуссию в премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Обсуждался, в том числе готовящийся вывод войск США из Сирии. Израиль выражает опасения, что после того, как американские военные покинут территорию страны, Иран попытается увеличить свое влияние в Сирии и регионе.

Дж.Болтон заверил израильскую сторону в том, что администрация США привержена тому, чтобы действовать с учетом безопасности Израиля.

"После того, как мы уйдем (из Сирии - ИФ), там будет иная атмосфера, в этом нет никаких сомнений. Но совершенно точно нет никакого желания видеть распространение влияния Ирана", - заявил Дж.Болтон.

Он отметил также, что вывод войск США будет осуществляться так, чтобы исключить угрозы для союзников и партнеров Вашингтона в регионе, в том числе для представителей курдских военных формирований.

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