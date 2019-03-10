Этот контент был опубликован 10 марта 2019 г. 16:53

Вашингтон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отказался обсуждать вероятность возобновления ракетных пусков в Северной Корее.

"В Северной Корее все время наблюдается активная деятельность, но я не хочу делать предположения, о чем говорят фото с определённого коммерческого спутника", - сказал Дж.Болтон в воскресенье в интервью телеканалу ABC.

"Администрация Соединенных Штатов тратит много ресурсов и усилий, чтобы нам не пришлось полагаться на коммерческие спутниковые снимки. Мы многое видели в Северной Корее. Мы наблюдаем за этим постоянно", - отметил Дж.Болтон.

По его словам, президент США Дональд Трамп "много раз четко заявлял, что не повторит ошибок предыдущих администраций". "Одна из них заключается в надежде на то, что Северная Корея будет соблюдать взятые на себя обязательства", - сказал Дж.Болтон.

Ранее Национальное общественное радио США со ссылкой на спутниковые данные сообщило, что в КНДР может вестись подготовка к ракетному испытанию или космическому пуску. Радио приводило данные компании DigitalGlobe, согласно которым на объекте в районе населенного пункта Санумдон близ Пхеньяна замечено большое количество специальной техники.

Информация по объекту в Санумдоне поступила спустя несколько дней после того, как занимающийся проблемами Северной Кореи сайт 38 North и американский Центр стратегических и международных исследований на основании спутниковой съемки сообщили, что КНДР могла возобновить активность на объекте в Сохэ, где расположен пусковой комплекс ракет большой дальности.

1кю яч

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