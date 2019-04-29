Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 19:53

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник провел переговоры с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем по ряду тем, включая ситуацию в Арктике.

"Сегодня прошли прекрасные переговоры с министром иностранных дел Швеции М.Вальстрем по вопросу трансатлантической и глобальной безопасности, по Арктике и по телекоммуникационной безопасности", - написал Дж.Болтон на своей странице вTwitter.

"Рад иметь такого сильного партнера (США - ИФ) в Швеции", - подчеркнул он.

1тэ аю

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